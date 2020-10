Giovanni Bucaro, allenatore del Bisceglie, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Palermo:





«Abbiamo vinto due partite contro due squadre importanti. Mi aspettavo questa grande voglia e spirito di sacrificio. E’ questo che ci deve accomunare per raggiungere l’obiettivo della salvezza».

«Abbiamo vinto con grande merito, non abbiamo concesso niente al Palermo, che adesso è una squadra in difficoltà. C’è stato un calo nel secondo tempo, poi la difesa ha gestito la situazione con ordine. Per me era quasi impossibile che il Palermo riuscisse a pareggiare».