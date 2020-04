” Tenere l’indice di contagio R con zero sotto il valore 1: se dovesse invece risalire sopra l’1 ci sarebbe una ricrescita della curva, con nuovi grandi numeri per le terapie intensive e decessi. Strumenti fondamentali sono quindi l’individuazione e il monitoraggio tempestivo dei casi. Arrivare ad un indice di contagio pari a zero non è per ora verosimile, è uno scenario nel tempo. È invece verosimile mantenere tale indice sotto l’1, cosa che ci consentirà di avere meno casi con la possibilità di garantire la risposta ospedaliera”. Queste le parole del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, rilasciate in conferenza stampa.