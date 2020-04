“Ci sono 160mila persone positive a tamponi e le persone con sintomi si stanno riducendo con la curva in fase decrescente a livello nazionale. I dati sull’epidemia raccontano la storia di un Paese con livelli di circolazione diversi a seconda delle Regioni”. Queste le parole del presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, rilasciate in conferenza stampa in merito all’emergenza Coronavirus.