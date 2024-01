Brescia-Sudtirol, Maran: «Gara preparata sulle loro caratteristiche»

Il tecnico del Brescia Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sudtirol.

Di seguito le sue parole:

«Prima non era facile – sottolinea Bresciaingol.com – non lo è nemmeno ora. C’è nulla di facile, le partite nascondono sempre insidie. Dobbiamo avere la consapevolezza che gli avversari ci daranno maggior rispetto, che ci siamo guadagnati sul campo. E’ un modo in più per alzare l’attenzione. Le aspettative degli altri non devono incidere su di noi. Il Sudtirol punta molto sugli esterni? Sì, sono difficili da decifrare, abbiamo preparato la gara proprio conoscendo le loro caratteristiche, cambiano molto anche durante la stessa partita. Dovremo mettere impatto, cervello, con grande attenzione».