Brescia-Spezia, D’Angelo: «Abbiamo fatto meglio, un peccato aver concesso il pari»

Al termine della sfida tra Brescia e Spezia, terminata 1-1 è intervenuto il tecnico D’Angelo per commentare la sfida:

«Il gol su punzione non l’ho rivisto, ma sicuramente è stata l’unica occasione del Brescia nell’arco della partita; la squadra ha giocato bene e abbiamo fatto meglio degli avversari, quindi è un peccato aver concesso il pari in quella situazione. Sapevamo sarebbe stata una partita molto dura dal punto di vista fisico e l’abbiamo affrontata nella maniera giusta, anche dopo il pareggio, dove abbiamo sfiorato il secondo gol. Di Serio e Čolak? È positivo che Di Serio si sia sbloccato, ha fatto una buona partita oltre al gol, ma il fatto che abbia segnato è sicuramente un bene per lui come lo è per noi. Čolak oggi non è stato molto servito, è stata una partita molto sporca, ma è un giocatore che la sua parte la fa sempre, infatti gran parte del gol di Di Serio è opera sua e di Hristov, perciò sono soddisfatto anche della sua prestazione. Il Brescia? Non ci ha sorpresi, metteva palla lunga per i due attaccanti e spesso andava a lottare sulla seconda palla, ma ci hanno messo in difficoltà giusto nei primi cinque o sei minuti della ripresa e d’altronde non possiamo pensare di annullare totalmente le squadre avversarie nell’arco di una partita».