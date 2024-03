Brescia-Palermo, Borrelli: «Sarebbe stata una giornata perfetta se avessi fatto tripletta»

Il calciatore del Brescia Giordano Borrelli ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Palermo.

Ecco le sue parole riportate da “Bresciaingol”:

«Sarebbe stata una giornata perfetta se avessi fatto tripletta. Sono comunque contento perchè abbiamo dimostrato che possediamo carattere. Il coro della Curva Nord fa davvero piacere. Qual era stata la tua ultima doppietta? In C contro la Vibonese quando giocavo nel Monopoli. Iniziare una partita subito con un gol ti libera, ma non influisce più di tanto perchè un attaccante gioca anche per aiutare la squadra».

«Il campionato è ancora lungo. Le ultime partite sono le più difficili. La salvezza è ancora da raggiungere e ogni gara adesso va vissuta come una finale. Ora voglio raggiungere la doppia cifra. Poi sul mio futuro parleranno Brescia e Frosinone. Io qui mi sento a casa, ma il resto non riguarda solo me».

«Venerdì si va a Parma con meno paura? Noi dobbiamo giocare ogni partita con tranquillità dimostrando quel che possiamo fare. Certo il Parma è primo, è forte, ma non dico sia ingiocabile. Andremo con spensieratezza per provare a metterli in difficoltà. E’ uno di quelli che mi ha accolto al meglio, abbiamo un rapporto speciale. Di questo passo sono sicuro troverà il gol anche lui».