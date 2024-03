L’edizione odierna di “Brescia Oggi” si sofferma sulla gara del Brescia contro il Palermo in programma sabato.

Andrea Cistana ha svolto l’intera sessione di lavoro ieri a Torbole Casaglia e viaggia verso il completo recupero. Una notizia importante per Rolando Maran, che dopo 7 giornate ritrova le qualità del centrale di Porta Cremona. Un rientro prezioso anche dal punto di vista psicologico per la squadra biancazzurra, impegnata a centrare il prima possibile il traguardo della salvezza per poi provare ad alzare l’asticella e sognare un posto nei play-off.

Dal campo di allenamento di Torbole Casaglia filtrano ottime sensazioni sulla presenza del centrale sabato al Rigamonti contro i rosanero siciliani dell’ex Eugenio Corini. Cistana ha preso parte all’intera sessione di lavoro di ieri senza accusare fastidi. Resta da capire lo stato di forma del calciatore, fermo da 7 giornate. Con ogni probabilità Maran lo porterà in panchina facendogli assaporare il gusto e le sensazioni della partita. Una gestione in linea con quanto fatto con Gennaro Borrelli in occasione della gara con la Reggiana. Attacco, Borrelli in pole Tra le possibili novità nell’11 titolare figura l’ex Frosinone, in vantaggio nel ballottaggio con Moncini per il ruolo di prima punta.

Sicura la presenza di Fabrizio Paghera, al rientro dalla squalifica. Il mdiano prenderà il posto di Tom van de Looi, fermato per un turno dal giudice sportivo. Tra i pali toccherà ancora a Michele Avella complice l’indisponibilità di Luca Lezzerini e Lorenzo Andrenacci. Niente da fare anche per Riccardo Fogliata: il centrocampista alterna ancora lavoro personalizzato a sessioni con il gruppo. Tra le novità di formazione potrebbe esserci il rilancio di Giacomo Olzer sulla trequarti e quello di Matthieu Huard sulla mancina. Questa mattina la seduta di rifinitura servirà a sciogliere gli ultimi dubbi.