Brescia, Maran in bilico: in caso di esonero occhio a Venturato

Impegnato stasera, martedì 29 ottobre, nel match dell’undicesima giornata di Serie B contro lo Spezia, Rolando Maran potrebbe giocarsi la panchina del Brescia. Gli ultimi risultati – riporta Il Giorno – hanno portato il presidente Massimo Cellino a prendere in considerazione l’esonero anche se, è al momento, non è vicinissimo. Tuttavia, in caso di una sconfitta contro i bianconeri, il numero uno del club lombardo potrebbe optare per il cambio tecnico: il favorito, eventualmente, sarebbe Roberto Venturato, il quale ha seguito dal vivo le Rondinelle contro il Cesena all’Orogel Stadium.

