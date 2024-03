Brescia-Catanzaro, Maran: «Meritavamo di più. C’era un rigore clamoroso per noi»

Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata contro il Catanzaro.

Negli ultimi 180’ meritavamo almeno tre punti in più? Si, lo penso anche io. Oggi non era una partita semplice, ma siamo stati bravi anche per come si era messa. C’era un rigore clamoroso per noi, non riesco più a capire le regole. Il mani di Papetti ad Ascoli mi sembrava meno evidente di quello di oggi di Situm. Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire, ma abbiamo tolto o comunque diminuito il possesso a una squadra che è abituata ad avere sempre il pallone tra i piedi. Lì abbiamo sporcati, giocandocela uomo contro uomo. Peccato non aver vinto. Tra oggi e Parma usciamo con meno di quello che meritavamo, ma ormai sappiamo che siamo una squadra. Ai ragazzi ho detto anche oggi di non pensare a chi affrontavamo, ma solo a noiSe andiamo a vedere anche il pareggio con la Reggiana qui al Rigamonti, dove c’era una gomitata su Moncini e il rigore di oggi, la nostra classifica poteva essere diversa. Ci sono interpretazione che lasciano basiti. Abbiamo superato comunque con personalità un trittico di partite difficilissime: abbiamo fatto 4 punti e visto che potevano essere di più è una cosa positiva».