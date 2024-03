Pisa, Aquilani: «Tramoni sta meglio, vogliamo averlo con il Palermo»

Il tecnico del Pisa Alberto Aquilani ha parlato in conferenza a margine della gara vinta con la Ternana proiettandosi anche alla sfida contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Da adesso in poi saranno tutti esami, certamente a Como andremo in maniera diversa perché ci arriviamo con due vittorie e una classifica più serena: questo non vuol dire che sarà facile, i miei dovranno riconoscere il valore dell’avversario, con cui va dato non il 100% ma ancora di più. E il 99 ovviamente non basta, va da sé. Ci dobbiamo misurare con queste squadre per capire a che livello siamo, e la concretezza deve essere una parola insita nello spogliatoio, per arrivare poi ai risultati. Ci sono calciatori che stanno recuperando, vanno valutati nel corso dell’allenamento odierno: Bonfanti ieri ha fatto qualcosa in più, Calabresi ha avuto dei problemini ma non ha niente di grave, mentre Matteo Tramoni non lo portiamo, vogliamo aspettare la sosta per dargli qualche giorno in più. Sta meglio, ma preferiamo averlo per il Palermo. E non ci sarà neppure Torregrossa. Se D’Alessandro ha i novanta minuti? No. Però potrebbe averne ottanta. Loria? Si è fatto trovare pronto, ha dimostrato di essere un portiere forte e affidabile, quindi deve continuare a lavorare con umiltà, quando è stato fuori ha sofferto, come tutti quelli che non giocano. Ora sta giocando, deve sfruttare l’occasione e non deve mollare un centimetro. E lo stesso deve fare Nicolas, un portiere altrettanto forte».