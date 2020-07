Irapporti tra Mario Balotelli e il Brescia sono ridotti ai minimi termini. Il giocatore è rientrato in gruppo lunedì dopo diverse settimane scandite da allenamenti individuali. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, si tratta di un reintegro in gruppo parziale quello dell’attaccante, visto che si allenerà soltanto con chi non gioca e con chi dovrà recuperare dagli infortuni. Balo non rientra tra i calciatori convocabili, anche se sarà a disposizione dello staff tecnico e di mister Lopez. Ormai SuperMario non fa più parte del progetto tecnico. Gli eventi delle ultime settimane hanno giocato un ruolo fondamentale, dunque le speranze di un reintegro totale e di un utilizzo del calciatore nell’ultima parte di stagione sono ridotte al lumicino, nonostante la parziale apertura arrivata negli ultimi giorni.