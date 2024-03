Brasile, stella del porno vuole diventare arbitra di calcio: «Da sempre un mio sogno» (FOTO)

Elisa Sanches, attrice hard brasiliana con quasi 2.000.000 di follower su Instagram, vuole lasciare il porno per diventare un’arbitra di calcio.

A comunicarlo è la stessa Sanches: «È sempre stato il mio sogno da bambina, ma la vita me lo ha fatto dimenticare. Ho deciso che questo anno mi sarei iscritto e finalmente avrei iniziato il corso per diventare arbitro di calcio. Mi sento preparata e in buona forma fisica per scendere in campo. Vedo un futuro brillante come arbitro. Voglio studiare molto per gli esami e superarli al primo tentativo». In alto la foto.