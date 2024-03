Brasile, caos durante una partita amatoriale: polizia entra in campo per arrestare il portiere (VIDEO)

Durante una partita amatoriale di Copa do Cafè, in Brasile, gli agenti della Polizia Militare sono entrati in campo interrompendo il gioco.

Il motivo? Il portiere di una delle due squadre era un pericolosissimo criminale, ricercato per aggressioni, minacce, traffico di droga e reati legati ad armi da fuoco.

🚨 Ih rapaz, esse saiu mais cedo da peleia!

Um jogador do Esporte Clube de Mutum foi preso no domingo durante uma partida pela Copa do Café. O homem é suspeito de envolvimento em crimes no Espírito Santo e tinha mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão. pic.twitter.com/COarfRomtF — O Bairrista 🧉 (@O_Bairrista) March 5, 2024