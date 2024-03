Assalto degli ultras dell’Atalanta ai tifosi dei Rangers: notte di caos a Lisbona (VIDEO)

Nella notte tra mercoledì e giovedì due gruppi di tifosi di Atalanta e Rangers sono stati coinvolti in alcuni scontri nel centro di Lisbona, nel cuore del quartiere Restauradores. Intorno alle 23 alcuni sostenitori nerazzurri avrebbero provato a entrare nell’albergo per cercare lo scontro con i rivali.

Di seguito il video:

07.03.2024 Atalanta🇮🇹 attacked Rangers🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 in Lisbon🇵🇹, Atalanta played Europa League against Sporting, Rangers will play today against Benfica https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/dBUGtnmMCu

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) March 7, 2024