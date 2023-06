L’edizione online de “La Provincia” riporta le parole di Ariedo Braida in merito all’addio alla Cremonese:

«Voglio ringraziare tutti quelli che ho conosciuto e che hanno lavorato con me a Cremona. Non dimentico di ringraziare anche i tifosi grigiorossi che ci hanno sempre dato sostegno e forza. Il mio è un arrivederci perché a Cremona sono stato molto bene e capiterà che ogni tanto farò ancora visita. Probabilmente ci vedremo allo stadio, lascio in buoni rapporti con tutti, perché comunque sono state fatte cose belle. Ho trovato un ambiente sano e strutturato, a misura di città ma non per questo meno valido e solido di tante altre realtà più grandi. Qui ho vissuto una grande esperienza. Auguro alla società grigiorossa una pronta risalita, perché se la merita. In primis la merita il cavaliere Giovanni Arvedi che ringrazio per l’opportunità che mi ha dato e che fa tutto il possibile per il bene della Cremonese».