Alla vigilia del match contro la Viterbese, Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa.

«Somma domani in campo? Lo valuteremo tra oggi e domani, è disponibile e verrà valutato lui insieme ad altri giocatori. Peretti? oggi sarà aggregato, domani sarà con noi, era un semplice affaticamento. Abbiamo avuto Corrado con un piccolo fastidio, non è al 100% e stiamo valutando se portarlo domani con noi. E’ in via di guarigione. Palazzi in campo per avere verticalizzazioni? dipende dall’avversario. In squadra non è il solo che lo sa fare. Sono in tanti, per verticalizzare ci vuole tempo e spazio. Se l’avversario si mette negli ultimi 30 metri non possiamo verticalizzare. Palazzi è dinamico, ha buona qualità e non è ancora al 100%. Potrebbe fare qualche minuto, vedremo di utilizzarlo il prima possibile, soprattutto quando sarà possiible.

Santana? E’ un giocatore non più giovanissimo e ha bisogno di tempo per rientrare, ma ha la giusta mentalità. Lui non è importante solo per quello che può dare in campo, non lo devo presentare io. Ha una grande importanza nel gruppo, noi vorremmo sfruttare al meglio le sue caratteristiche».