«Il gol subito mi smerlava in fuorigioco, l’ho rivisto. Ma se vuoi la squadra alta, queste cose possono succedere. Se facciamo tutto bene succede molto meno.

Oggi siamo stati bravissimi, se ci abbassiamo per giocare in ripartenza non permettiamo agli avversari di ripartire ma poi è dura quando devi rimanovrare. E’ un rischio calcolato e preferiamo così.





Santana è un giocatore di qualità troppo superiore alla media in questa categoria. Purtroppo ha avuto dei problemi come l’infortunio, il Covid e poi la ripresa, ma è da qualche settimana che lo vediamo bene. E’ dentro con la testa.

Settimana scorsa purtroppo non è partito con noi, ma l’abbiamo messo dentro perché quando ci dà garanzie viene preso in considerazione. Se lui sta bene è importante per noi. Oggi ha giocato a centrocampo, ha fatto una specie di mezzala e per come giochiamo è quello il suo ruolo».

Queste le parole rilasciate da Roberto Boscaglia, tecnico del Palermo, in conferenza stampa al termine del match contro il Bisceglie.