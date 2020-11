«Svolta? Questo è il campionato che deve fare il Palermo. c’è grande fiducia, cresce l’autostima. Saraniti ha rifatto gol, Rauti si è sbloccato e questo ci fa crescere anche dal punto di vista della squadra e di quelle che possono essere le motivazioni per fare bene ogni partita.

Non fare amichevoli in estate non è stata una cosa positiva, poi non so se è determinato tutto da questo. Tutto quello che è l’aspetto tattico che aggiusti nelle amichevoli diventa importante, ma secondo me si poteva fare meglio lo stesso a inizio campionato o meglio ci speravamo.





Squadra camaleontica? Devono giocare così, devono anche sapere soffrire e rinunciare ad alzarsi perché ci sono momenti e momenti in cui non hanno le forse e si rischiano le imbucate. La sofferenza fa parte anche dell’aspetto tattico della partita perché si aiutano tra di loro».

Queste le parole rilasciate da Roberto Boscaglia, tecnico del Palermo, in conferenza stampa.