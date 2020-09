« Errori? No, nel primo tempo quando hanno preso i loro 30-40 metri, non abbiamo corso tanti pericoli. Il secondo gol nasce da un errore nel portiere, ma la squadra mi è piaciuta anche nel secondo tempo, ci stiamo allenando da poco tutti insieme con una certa normalità, dobbiamo capire anche le misure dei campi dove giocheremo. Questa tappa ci lascia amareggiati, non siamo stati surclassati dall’avversario anche se è stato più reattivo di noi». Queste le parole dell’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, rilasciate in mixed zone al termine del match contro il Teramo.