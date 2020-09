«Record personale dalla A alla D? questo ti rende orgoglioso e ti rende felice perché l’ho fatto dopo un grande infortunio, è andata come è andata ma oggi dobbiamo imparare da questa partita, tutte le partite in serie C saranno così, già dalla prossima dobbiamo essere pronti». Queste le parole rilasciate da Mario Alberto Santana, calciatore di proprietà del Palermo, al termine del match contro il Teramo.