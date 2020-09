L’allenatore del Palermo, Roberto Boscaglia, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa.

Di seguito alcune sue parole: «Quali sono le vere avversarie del Palermo? Tutte quante, noi non sappiamo ancora cosa siamo. Il Palermo è una squadra che deve andare in campo per vincere. Poi se la partita dice altro allora dobbiamo non perderla.

Su tutte dico Bari e Ternana, sono attrezzate. Noi dobbiamo sempre restare agganciati ai primi in classifica per poter fare lo sprint finale. Questo non è un campionato di C, è considerato di B2. Poi ci sono Avellino, Potenza. C’è un equilibrio importante e questo è un bene».