«Bari? L’ho solo visto in tv. In gara tutto può essere azzerato dalla voglia e dal furore. Sappiamo quello che possiamo dare e domani andremo in campo a fare una grande partita. Martin è un giocatore che può fare il play ma in determinate situazioni. Ha bisogno di giocare con ampio raggio e spazio, se non l’ha va in difficoltà. Palazzi può giocare a due. Quando giochiamo a tre adattiamo un determinato tipo di discorso tattico dettato dalle esigenze e dall’avversario. Io lo vedo diverso il ruolo di play, deve avere una qualità immensa, marcamento in avanti e lavoro di rottura. Abbiamo giocatori che possono giocare da play, ma che non sono i play che io desidero avere in una squadra come la nostra. Dobbiamo impostare in una certa maniera. Alcuni giocatori nostri, tallonati o marcati da vicino perdono qualcosa. Se ho un play che vuole continuamente la palla anche con l’uomo addosso perché lo vuole saltare è tutt’altro. Se invece prende palla ed è pressato e la perde è tutto diverso». Queste le parole di Boscaglia in conferenza