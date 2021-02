L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, in vista della sfida contro la Turris:

«Chiediamo di vincere ed è tempo di vincere, perché noi vogliamo vincere ed è tempo di pensare a vincere. Dobbiamo andare in campo con la consapevolezza di una squadra che vuole e cerca il risultato, anche attraverso il gioco».





«C’è un freno mentale da parte di qualcuno e dobbiamo toglierlo, non deve esserci differenza tra campo e trasferta. Mi prenderete per pazzo ma ad Avellino abbiamo fatto una buonissima partita. La Turris all’andata ci ha fatto vedere i sorci verdi vincendo al 94′. I tre punti sarebbero ossigeno per il Palermo».