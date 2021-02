«Quanto sono importanrti giocatori intercambiabili? E’ determinante, perché anche nella stessa partita serve cambiare modulo. Di questi giocatori ne abbiamo, Rauti può fare sia l’esterno d’attacco che sterno di centrocampo o prima o seconda punta. Martin ha giocato un po’ meno, ma anche lui può fare anche la mezzala.

Più rabbia o soddisfazione dopo oggi? Se valutiamo le ultime prestazioni da Teramo in poi, anche a Potenza meritavamo di vincere, con la Ternana altra grande partita e ad Avellino non meritavamo di perdere. C’è sempre questo filo che a livello di prestazione ci siamo quasi, dobbiamo essere bravi sopratutto a far sì che questo diventi il nostro motivo di vita.





Dobbiamo capire che possiamo sempre ribaltarla o vincere, dobbiamo essere più cattivi e capire i momenti della partita. Nonostante i tre gol di oggi, dobbiamo anche capitalizzare di più, perché qualche gol in più l’avremmo meritato».

Queste le parole rilasciate da Roberto Boscaglia, tecnico del Palermo, in conferenza stampa al termine del match contro il Bisceglie.