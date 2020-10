Intervistato da “Rai Sport” il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia si è espresso in merito al suo approdo al Palermo e non solo, anche alla gara persa contro il Teramo: «Si ritorna in Sicilia con tanto entusiasmo, Palermo è una piazza straordinaria non devo dirlo io. Siamo tornati con buoni propositi, con la consapevolezza che prima o dopo il Palermo deve ritornare nel calcio importantissimo. C’è da lavorare e da fare tanta strada. E’ un campionato equilibrato, ci saranno tante protagoniste. Noi siamo partiti un po in ritardo, ma dobbiamo avere poche scuse. Il Teramo è una buonissima squadra, già in condizione. Le squadre sono tutte forti».