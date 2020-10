«Non siamo stati determinati come loro e non ci siamo calati come loro.

Abbiamo iniziato benissimo avendo palle gol nette, ma nel primo contropiede ci siamo smarriti senza motivo, poi hanno fatto gol loro, sono stati aggressivi loro».





Queste le parole rilasciate da Roberto Boscaglia, tecnico del Palermo, al termine del match contro il Bisceglie.