Booom: “Lascia l’ufficio a Casa Milan” | È finita in maniera dolorosa

Notizia a sorpresa per il Diavolo. Un addio inaspettato e alquanto doloroso, che ha lasciato tutti senza parole.

La stagione del Milan continua in maniera piuttosto travagliata. Nello specifico la squadra allenata da Paulo Fonseca alterna momenti di buoni risultati, bel gioco ed esaltazione generale, ad altri di sconfitte pessime prestazioni e sconforto totale. Possiamo dire quindi che il Diavolo non sta riuscendo a dare continuità, e che la situazione dunque non è delle migliori.

Come se non bastasse poi a peggiorare le cose c’è il rapporto teso tra alcuni calciatori e l’ambiente. Uno su tutti è Rafael Leao, uomo chiave in passato, che però il tecnico sta schierando con il contagocce e che, a causa della sua insofferenza, è ormai costantemente nel mirino dei tifosi, che lo fischiano e lo contestano ad ogni occasione utile. E’ inutile dire che anche l’allenatore lusitano non è ben visto in maniera generale da piazza e addetti ai lavori.

Se prima che la società lo prendesse l’ex tecnico della Roma era già in un rapporto negativo con la tifoseria, adesso, con i risultati ottenuti, le cose sono nettamente peggiorate. E anche per questa ragione dunque nelle scorse ore è arrivata la clamorosa notizia di un addio a sorpresa. Vediamo di chi.

Addio improvviso per il Diavolo: ha già lasciato l’ufficio

Nonostante la situazione sia in campionato che in Champions League non sia delle migliori, e le voci su un suo possibile esonero siano corse a dismisura nel corso soprattutto delle scorse settimane, Paulo Fonseca è stato confermato sulla panchina rossonera.

La società infatti vuole continuare ad insistere su di lui, e non ha alcuna intenzione di dargli il benservito. Detto ciò però qualcuno ha detto addio comunque i sette volte campioni d’Europa, lasciando Casa Milan in maniera improvvisa. Vediamo di chi si tratta.

Ecco chi se n’è andato dal club milanese

Stando a quanto riportato da La Repubblica, due profili di spessore hanno lasciato la società rossonera, chiudendo così il rapporto con il Diavolo in maniera del tutto inaspettata.

Si tratta di Tania Moreno, statunitense responsabile del marketing del Milan, e di Roberto Masi, che invece è il responsabile del Business. Resta congelata la posizione di Marco Lomazzi, direttore delle operazioni stadio.