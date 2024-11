“Il mio tempo è passato”: guida per l’ultima volta la Moto GP e dice basta | Addio al pilota italiano

Annuncio a sorpresa del pilota italiano, che ha deciso di dire addio alla Moto GP dopo la scorsa gara di Sepang.

Nella giornata di domenica si è corso anche il GP di Sepang in Moto GP. La gara è stata dominata dal nostro Pecco Bagnaia, che dopo i primi giri ha allungato sui rivali e si è guadagnato il successo. Grazie ad esso dunque la corsa al titolo è ancora aperta, e si deciderà nell’ultima gara della stagione, la quale si disputerà a Barcellona dopo l’annullamento del GP di Valencia a causa della pesante alluvione.

La distanza tra il tre volte campione del mondo ed il suo rivale Martin è di 24 punti, e nell’ultimo appuntamento della stagione può dunque succedere di tutto. La speranza è che qualcosa accada in modo da poter regalare il quarto titolo al 27enne torinese, che sarebbe il terzo consecutivo.

Detto ciò nell’ambiente delle moto c’è grande attesa per capire chi si laureerà campione. Tuttavia un’altra situazione clamorosa ha lasciato tutti senza parole. Il pilota italiano infatti ha deciso di dire basta e di ritirarsi dal mondo della Moto GP. Il suo annuncio non lascia ombra di dubbio.

Annuncio da brividi del pilota italiano

Alla gara di Sepang ha preso parte anche Andrea Iannone, che si è classificato al 17esimo posto. Il pilota italiano si è messo in sella alla VR46 Racing Team, tornando in una gara di Moto GP ben cinque anni dopo l’ultima volta. Ma a quanto pare questo è stato anche il suo ultimo Gran Premio.

Al termine della gara infatti lo stesso Iannone, in sala stampa, ha dichiarato: “Sicuramente mi sento più a casa qui, però oramai il mio tempo penso sia passato”. Parole chiare, che non lasciano spazio ad interpretazioni, e che sono state alimentate anche dalle successive dichiarazioni riguardanti il suo futuro.

Futuro certo per il pilota

Sempre nel corso dell’intervista rilasciata alla stampa, Iannone ha fatto capire che molto difficilmente ci sarà nella prossima gara a Barcellona, chiudendo in maniera quasi definitiva ad un futuro in Moto Gp.

Alla domanda se si vedesse ancora in pista nella classe regina, il pilota vastese ha risposto: “In questo momento non credo, sto bene in Superbike, la Superbike è il mio campionato, la MotoGP è il passato”.