Comunicazione arrivata in questi minuti: si è cancellato dal torneo | Costretto a dire addio anche alle Finals

Notizia a sorpresa arrivata poco fa per il mondo del tennis, con un grande protagonista che ha deciso di cancellarsi dal torneo.

I giorni scorsi sono stati davvero di grande trambusto per il mondo del tennis. Per iniziare è arrivata la pessima notizia per gli italiani del forfait di Jannik Sinner al torneo di Parigi-Bercy. Il numero 1 del Ranking ATP infatti a causa di un virus intestinale ha dovuto annullare la sua partecipazione, perdendo così la chance di mettere le mani su un altro trofeo importante.

Dopodiché è stata invece la volta di Novak Djokovic, che per è finito al centro della polemica a causa delle sue vacanze alle Maldive. Fan ed appassionati non si sono spiegati questo comportamento, e in tanti hanno cominciato addirittura ad ipotizzare una sua mancata partecipazione alle Finals, che sarebbe davvero clamorosa.

Proprio per quanto riguarda la competizione in questione però nelle scorse ore sono arrivate delle novità clamorose, che hanno gelato tutti. Il tennista infatti si è cancellato dal torneo, ed è stato costretto a dire addio anche alle Finals. Una mazzata incredibile e inaspettata dunque, per lui e per i suoi tifosi.

Addio al torneo e alle Finals

Dopo la brutta notizia riguardante Jannik Sinner, un’altra novità negativa ha colpito in pieno il tennis italiano. Dopo la sconfitta contro Struff al primo turno del Parigi-Bercy, e la conseguente eliminazione dal torneo, Lorenzo Musetti ha deciso di cancellarsi dall’ATP 250 serbo sul cemento di indoor che si svolgerà la prossima settimana.

Una decisione inaspettata dunque, dovuta molto probabilmente alle sue condizioni fisiche non proprio ottimali e al fatto di volersi prendere una settimana di riposo. In questo modo dunque sfuma per lui anche la possibilità, che pareva comunque minima, di approdare al torneo di Torino.

Il tennista ha un solo pensiero

Come dicevamo Musetti ha deciso di fermarsi per recuperare al meglio e riposare, visto che la sua testa è già bella proiettata verso un altro obiettivo. Si tratta delle finali di Coppa Davis, per le quali Filippo Volandri con tutta probabilità lo convocherà.

Staremo a vedere dunque come arriverà il tennista di Carrara, e se riuscirà a ben figurare alla competizione. Nel frattempo però con l’eliminazione e la rinuncia, sfumano per lui altre due occasioni d’oro per mettersi in mostra.