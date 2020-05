Sì ai bonus 600 euro anche per aprile e maggio e no all’accesso ai contributi a fondo perduto. E’ questa, secondo quanto riporta “Repubblica.it”, la linea tracciata dal governo nel decreto Rilancio. Negli ultimi giorni si era creato un piccolo caso intorno al bonus destinato ai lavoratori autonomi già previsto a marzo dal decreto Cura Italia e ora esteso anche al mese di aprile e maggio (fino a 1000 euro in caso di forti cali del fatturato). Una norma che sembrava escludere gli iscritti agli ordini professionali, per i quali l’erogazione del sussidio già a marzo è avvenuta non attraverso l’Inps ma le casse private. Venerdì sera però fonti del ministero del Lavoro, hanno spiegato che “non c’è alcun blocco” al bonus di 600 euro per i professionisti e che “nei prossimi giorni” il ministro emanerà il decreto interministeriale che assegnerà alle Casse le risorse necessarie.