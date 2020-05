Il presidente del Cesena, Patrignani, ha parlato a “Teleromagna” a proposito della ripresa della serie C. Ecco le sue parole: «E’ stato un fulmine a ciel sereno. Pensavamo che fosse stata messa la parola fine. Il nostro pensiero è che si voglia far disputare play off e play out per decretare sul campo i verdetti ed evitare contenziosi ma questo limbo ci fa rimandare le decisioni che avremmo voluto prendere. I club di serie C non possono permetterselo dal punto di vista economico, significherebbe spingerli nel baratro. Purtroppo anche in questa situazione viene fuori l‘immagine del nostro Paese dove non ci sono certezze a nessun livello, né politico, né economico e, nel nostro caso, neppure sportivo».