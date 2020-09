Bonus Pc, tablet e internet da 500 euro: ecco il “Piano Voucher per la connettività” messo a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Gli obblighi per gli operatori di rete e come funziona la richiesta per il voucher da parte degli utenti. Dal 20 settembre la misura dovrebbe diventare operativa, è attesa in merito una comunicazione ufficiale di Infratel Italia, società che gestirà la piattaforma di registrazione per richiedere il beneficio, che dovrà essere fatta dagli operatori di rete. Il Bonus da 500 euro spetterà a nuclei familiari con ISEE compreso fino a 20mila euro che dovrà così essere ripartito: 300 euro come contributo per Pc o tablet e 200 euro per la connessione veloce . Oppure spetterà un bonus di 200 euro, per la sola connessione internet veloce ai nuclei familiari con ISEE fino a 50mila euro.