Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, il Bologna pensa già alla prossima stagione. Per il reparto offensivo si fanno spazio le idee Simeone e Favilli. Per il primo Giulini, visti i risultati che sta ottenendo il Cholito, può essere che chieda una cifra superiore ai 15 milioni di euro, budget forse un po’ troppo alto per il club felsineo. Un altro nome possibile potrebbe essere Andrea Favilli dal prezzo più abbordabile, 9-10 milioni.