Dopo essere stato accostato al Pescara, l’ex attaccante del Parma Valeri Bojinov ha dichiarato che vestirà la maglia del Catania. Ecco qui di seguito le sue parole: «Vado davvero a Catania. Il motivo è che Lucarelli mi ha mostrato molto desiderio di avermi nella sua squadra, questo è molto importante per me. Spero che tutto vada bene e che presto possa far parte del club. Non ho mai giocato nella Serie C, ma il Catania è un club molto grande che ha una storia e una tradizione, le cose sono estremamente professionali. So che non mi restano molti anni di calcio giocato, ma ho tanta voglia di giocare e divertirmi».