Valeri Bojinov, neo attaccante del Pescara, ha parlato ai microfoni di “Rai Sport2 nell’intervallo della partita con il Cittadella: «Spero di poter fare bene e lasciare il segno con il Pescara. Abbiamo un sogno, spero di realizzarlo. Il Pescara è una grande piazza e con una grande tifoseria. Anche il Catania ma ha qualche problema finanziario e questo mi ha stoppato. Ringrazio comunque mister Lucarelli per la sua disponibilità. Gli chiedo scusa per aver dato la parola e poi non aver concretizzato la trattativa».