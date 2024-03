Blatter racconta: “Ho visto gli angeli. Mi dicevano «muori, ti aspettano in paradiso»”

Sepp Blatter ha raccontato nella sua nuova autobiografia, e in un’intervista esclusiva al Telegraph, di aver vissuto esperienze ultraterrene.

L’ex plenipotenziario della Fifa per 17 anni, poi caduto in disgrazia tra accuse e processi tra Usa e Svizzera, è in tour promozionale. Ha compiuto da poco 88 anni, e ricorda vividamente la sua esperienza di pre-morte, dopo un’operazione al cuore e una settimana di coma indotto:

«Ho avuto delle allucinazioni. Ho visto che gli angeli volevano portarmi via. E io dicevo no, non sono pronto per partire. Ero in coma, e c’erano due adorabili signore vestite di bianco che si prendevano cura di me e avevo un apparato per respirare. Ma nel mio sogno – o, a quel tempo, nella mia realtà – c’erano gli angeli. Hanno detto: devi venire. Devi morire adesso. Ti aspettano in paradiso. Ci sono voluti più di tre mesi solo per rendermi conto che ero ancora vivo».