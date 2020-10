Il Palermo quest’oggi scenderà in campo contro il Bisceglie per la gara valida per la 5^ giornata del Girone C di Serie C.

Ecco le formazioni ufficiali:





BISCEGLIE: 1 Russo; 4 De Marino, 5 Priola (C), 6 Vona, 3 Giron; 23 Maimone, 8 Cittadino, 16 Pelliccia; 11 Rocco, 9 Vitale, 7 Mansour

Allenatore: Bucaro

A disposizione: 22 Spurio, 9 Manfrellotti, 10 Padulano, 13 Zagaria, 14 Cigliano, 15 Ferrante, 18 Musso, 20 Lauria, 21 Casella, 24 Sartore, 25 Tarantino.

PALERMO: 1 Pelagotti, 29 Almici, 19 Lancini, 6 Crivello (C), 3 Corrado, 19 Odjer, 27 Luperini, 20 Kanoute, 23 Rauti, 14 Valente, 17 Lucca.

Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 12 Fallani, 2 Doda, 4 Accardi, 7 Floriano, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 11 Santana, 16 Peretti, 21 Broh.

ARBITRO: Marco Ricci (Firenze).

ASSISTENTI: Thomas Miniutti (Maniago) e Giorgio Lazzaroni (Udine).

QUARTO UOMO: Marco Acanfora (Castellammare di Stabia).