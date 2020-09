Il Bisceglie attende l’esito del caso Picerno-Bitonto che, in caso di conferma della retrocessione dei due club condannati in primo grado, potrebbe restituire ai nerazzurro stellati la Serie C, in particolare nel girone C del Palermo.

Il tecnico Sergio La Cava ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: «Il discorso è più di natura societaria, a quanto mi è parso di capire. Il club è ottimista e di conseguenza non posso che esserlo anche io».