«Il mio nuovo Catania lotterà con orgoglio. Raffaele all’Igea mi faceva giocare sempre prima come esterno sinistro, dopo la terza gara mi ha spostato nel ruolo di mezzala sinistra nel 4-3-3 o nel 3-4-3. Modifica la squadra in base alle caratteristiche del gruppo, aggressione degli spazi in avanti, gioco spregiudicato ma con il giusto equilibrio e grande corsa. Sogno il derby con il Palermo da bambino». Queste le parole di Kevin Biondi, centrocampista del Catania, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito al possibile arrivo di Raffaele sulla panchina del Catania.

Il giocatore negli ultimi tempi era stato accostato al Palermo.