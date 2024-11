Binda: “Come vincere la pareggite. Il punto di giornata in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul punto della 12^ giornata di serie B attraverso un articolo a firma Nicola Binda.

La “pareggite” continua a colpire in Serie B, con due pareggi su tre partite, dopo il record di nove pareggi nella scorsa giornata infrasettimanale. Questo equilibrio da un lato è positivo, ma per chi punta alla Serie A, i piccoli passi non bastano. A ricordarcelo è stato lo Spezia, che con la sua vittoria ha dimostrato di credere sempre più nella promozione, consolidando la propria posizione e mostrando una crescente solidità.

Luca D’Angelo, allenatore del Pisa, ha vissuto una notte insonne, non solo per la partita, ma anche per la classifica. Grazie alla vittoria contro il Modena, D’Angelo ha raggiunto in vetta proprio la sua ex squadra. Questo risultato, oltre a segnare la “condanna” per Bisoli, che non è riuscito a dare al Modena la spinta necessaria, manda un segnale forte agli avversari.

Oggi, l’attenzione si sposta sugli altri “big match” della giornata, come Cremonese-Pisa e Sampdoria-Brescia. La lotta per i posti in alto diventa sempre più serrata, e nessuno vuole perdere terreno. Se è vero che il campionato è lungo, nessuna squadra vuole rischiare di trovarsi troppo indietro già ora.

I pareggi, infatti, non portano lontano: in questa fase, chi riesce a ottenere vittorie può fare la differenza. Meglio due squadre ferite da una sconfitta e una vittoria ciascuna che due squadre bloccate in pareggi continui. In questa Serie B, i club puntano a restare “vivi e vegeti,” ben distanti dai rischi della “pareggite” che rischia di frenare le ambizioni.