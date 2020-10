Il Palermo avrà il pubblico per il match contro la Turris, infatti la società rosanero ha messo in vendita mille biglietti al prezzo rispettivamente di 35 euro per la gradinata e 50 euro per la Tribuna Coperta.

I tifosi rosanero però, non hanno preso bene la scelta dei prezzi da parte della società di Mirri. I supporters si sono lamentati di prezzi troppo cari, parlando di “Prezzi assurdi”, “50 euro è follia” o ancora “Prezzi incredibili, proprio improponibili”, tutti questi commenti sono stati pubblicati sulla pagina ufficiale del Palermo su Facebook.





In più ad aggravare la situazione c’è il rendimento della squadra che di certo non sta vivendo un periodo positivo. Insomma il clima attorno al Palermo non è sicuramente dei migliori.