Intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria sul Monopoli, Raffaele Bianco, vicecapitano del Bari, si è espresso così:

«Il periodo che stiamo vivendo ci ha influenzato: quando non arrivano i risultati, si tende a vedere tutto nero. Eravamo un po’ preoccupati, contro una squadra fastidiosa. Fortunatamente l’episodio ha girato questa volta dalla nostra parte. E’ una vittoria importante, perché spezza un periodo di risultati negativi. Speriamo di recuperare qualcuno. Esalterei il cuore. E’ entrato un ragazzino che ci ha dato una grossa mano.





Domenica avremo una partita importantissima, uno scontro diretto. La situazione numerica è quella che è: ce la stiamo mettendo tutta. Il mister? Ci ha dato una prima infarinata delle sue idee, ha rimarcato l’equilibrio, il difendersi in un certo modo. E poi ci ha dato 2-3 concetti in fase di possesso. E’ un modulo che ci può dare dei vantaggi, a patto che siamo tutti, c’è bisogno di recuperare qualche risorsa importante per noi.

Siamo un gruppo sano. Il mister ci ha detto di sognare: chi non ha sogni o obiettivi non può far questo mestiere. Nel mio cuore ho un obiettivo e una speranza, penso sia la stessa dei miei compagni. Carrera non parla tantissimo, il secondo allenatore invece è più focoso. Carrera ha modi pacati, ma quando si sgarra lo vedi, è uno tosto, ha giocato a grossi livelli, fa un certo impatto».