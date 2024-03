Bianco presenta Modena-Cremonese: «Le vittorie non le sogno, le visualizzo»

Il tecnico del Modena Paolo Bianco, che ha parlato alla vigilia del match contro la Cremonese.

Di seguito le sue parole:

«Abbiamo un giorno in più rispetto alla partita scorsa, ma sono rammaricato per le assenze di Strizzolo e Duca, a seguito di ammonizioni che oggi si danno troppo facilmente; e non dico solo riguardo ai miei, ma proprio in generale, anche per gli avversari. I gialli davvero vengono estratti con estrema facilità, anche quando non servirebbero. Ma siamo pronti per affrontare la Cremonese, provare a battere una formazione più forte di noi, costruita per i vertici della graduatoria, è uno stimolo perutti, ognuno di noi deve cercare di dare qualcosa in più per centrare un risultati che sulla carta sembra proibitivo.

Mi aspetto una gara dura, la Cremonese è la miglior difesa, subisce pochissimo e segnare non sarà facile, ma anche loro hanno ottenuto qualche risultato negativo, quindi niente è impossibile. Dobbiamo avere anche voglia di rivalsa rispetto al match di andata. Le vittorie non le sogno, le immagino e le visualizzo spesso: so che il calcio è uno sport strano, ma voglio sempre dare qualcosa in più».