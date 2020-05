Attraverso una nota, i calciatori del Biancavilla hanno chiesto la tutela dei propri diritti per le prestazioni fornite durante la stagione. Ecco qui di seguito quanto scritto:

“Noi calciatori del Biancavilla esprimiamo con rammarico le problematiche riscontrate non solo nel corso del Covid 19 ma da molti mesi prima, con orgoglio possiamo dire che con dedizione fino a novembre abbiamo portato avanti una squadra degna di chiamarsi tale, classificandosi fino ad allora ai primi posti. Siamo calciatori e siamo anche umani, trovandoci di fronte ai primi problemi abbiamo continuato a combattere da soli, abbandonati a noi stessi, nelle difficoltà abbiamo tirato fuori quel qualcosa in più che ci ha dato la spinta di andare oltre, oltre ai fatti e alle parole di chi per qualcuno eravamo solo un numero che serviva per arrivare a dei risultati senza mai dare nulla in cambio. La nostra squadra possiamo definirla la più giovane di tutta la Lnd, ciò che chiediamo sono solo i nostri diritti, esser ripagati del nostro lavoro, ma questo non è successo. Pertanto ci rivolgeremo all’AIC per tutelare i nostri diritti.

Ringraziamo il Direttore Finocchiaro che è stato l’unico a credere sempre in noi, seppur dapprima radiato,reintegrato successivamente e attualmente esonerato. Per far sì che una squadra vada avanti è necessario l’impegno di tutti ed il rispetto di tutte le promesse e obbligazioni sorte. Quando si viene meno a queste… la passione si trasforma in una lunga agonia.

Cordiali saluti”.