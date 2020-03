“E ci sono ancora persone che vanno a fare la spesa senza mascherina o guanti, addirittura anziani! Gente che passeggia con la famiglia lungomare, corrono in gruppetti, a prendere il sole e ne potrei scrivere di cose!! Ma che problemi avete? Cosa non avete capito?! Chiedete agli amici del Nord se ne avete, fategli una chiamata!

Svegliatevi, siamo in emergenza, non è un gioco! Un po’ di sacrificio e rispetto per le persone che vedete in foto e per le persone che muoiono giornalmente! Dobbiamo farlo solo noi? Siamo noi gli scemi ad impazzire a casa!?

Aziende chiuse, fabbriche chiuse, negozi chiusi, ristoranti chiusi, gente che perde il lavoro! I sacrifici li dobbiamo fare tutti! Fate le cose fatte bene e ne usciremo prima!! Forza Gente, Forza Italia!”. Questo ciò che ha scritto Marco Biagianti, attaccante del Catania, sul proprio profilo “Instagram”. In basso il post in questione.