Intervenuto ai microfoni di “Voceapuana.com”, Gianluca Berti, dg della Carrarese, ha commentato la proposta della Lega Pro per la conclusione della stagione calcistica 2019-2020: «Tutti parlano di Bari, Reggiana e Carpi. Io dico che la certezza di essere secondi oggi l’abbiamo soltanto noi e il Bari, dato che nel girone B c’è una situazione particolare. La Carrarese merita rispetto perché si è guadagnata il secondo posto sul campo. Per la Serie C la migliore candidata è il Carpi per media punti. Ma in Serie C è come se ci fossero tre campionati differenti. Bisogna ragionare per girone, perché ogni girone è diverso dall’altro. In quello della Carrarese il Gozzano, ultimo in classifica, ha 22 punti. Nel Girone C il Rieti ne ha 15. In questa logica un ragionamento globale perde senso. In assemblea la Carrarese ha votato per disputare i playoff, che potranno coinvolgere seconde e terze classificate nel momento e nella regione opportuna. Vedremo cosa deciderà il Consiglio Federale, perché quella della Serie C, per adesso, rimane una semplice proposta».