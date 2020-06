Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Facebook”, Silvio Berlusconi, patron del Monza, ha festeggiato la promozione in serie B della sua squadra: “Il mio Monza in B? Mai avuto dubbi. ll Monza è partito in testa e lì è sempre rimasto, aumentando via via il vantaggio. Il Monza allestirà una squadra per puntare al vertice della Serie B”. In basso il post in questione.