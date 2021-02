«Sono qui da poco, ma posso dire che fin da subito ho avuto la sensazione di avere trovato un gruppo davvero speciale. C’è una società forte alle spalle e un insieme di ragazzi di grande qualità. Qui sto riuscendo a esprimere le mie qualità, a differenza di quanto successo a Castellammare, dove avevo giocato nella prima parte di stagione. Un infortunio mi ha frenato all’inizio e dal quel momento non sono mai riuscito a recuperare forma e continuità. A Imola invece le ho ritrovate.

Come mai? Ho preso questa avventura come una sfida personale. In questi ultimi anni non sono riuscito a dimostrare quello che penso di valere, perciò ho scelto di venire a Imola per mettermi alla prova in una situazione che non avevo forse mai provato prima. Sono convinto che possiamo farcela per quanto riguarda il nostro obiettivo. L’importante è che restiamo consapevoli di quello che sappiamo fare».





Queste le parole dell’ex giocatore del Palermo, Accursio Bentivegna, rilasciate ai microfoni di “Il Resto del Carlino” in merito al suo approdo all’Imolese.