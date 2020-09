Il futuro di Josè Maria Callejon, svincolatosi al termine della stagione dal Napoli dopo 7 anni, potrebbe essere nuovamente in Campania.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di “Tuttosport”, infatti, sarebbero tre le ipotesi per il futuro dell’esterno spagnolo: un ritorno nella Liga, oppure rimanere in Campania. In questo senso si aprirebbero degli scenari clamorosi perché le opzioni sarebbero due: o un ritorno proprio al Napoli o l’approdo al Benevento che da tempo starebbe lavorando al grande colpo.