Al termine dell’assemblea di oggi, il campionato belga è ufficialmente terminato e i verdetti hanno decretato la retrocessione del Waasland-Beveren. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, la decisione ha subito scatenato la reazione della società belga: “Combatteremo e vedremo come potremo sfidare questa decisione”, ha detto il portavoce Martijn De Jonghe a Belga. L’assemblea generale ha inoltre deciso di decretare campione il Club Brugges, che vince il sedicesimo titolo della sua storia. In Champions League anche il Gent, che accederà al terzo turno preliminare. Europa League invece per Charleroi, Anversa e Standard Liegi. Ancora da definire le promozioni dalla seconda divisione e la sorte della Coppa del Belgio.